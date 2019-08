Reinoso asegura que el regreso de Ochoa es un retroceso en su carrera

Ciudad de México.- Tras la confirmación de la llegada del arquero mexicano, Guillerno Ochoa, el director técnico Carlos Reinoso, aseguró que esto sería un retroceso a la carrera del jugador.

El estratega aseguró que cuando dirigió a ‘Memo’, lo dejó ir para que triunfara en el extranjero, pero su llegada pondría en duda si mantiene su calidad como hace 10 años.

Hablé con Memo cuando dirigía al América y me pidió salir, quería triunfar como lo ha logrado. En esa época era de los mejores porteros del mundo. No creo que regrese, no creo, seria retroceder diez años porque Memo se fue para triunfar, lo ha hecho, está feliz con su familia y no creo que regrese”, dijo.