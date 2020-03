Renato Ibarra podría quedar libre; su esposa negó ataque y le retiran cargos

Ciudad de México.- Los abogados de Renato Ibarra consiguieron demostrar que tanto su esposa, Lucely Chalá y su cuñada Karen, nunca estuvieron en peligro durante el altercado del 5 de marzo, donde Ibarra acabó detenido.

Ante este giro en el caso, los cargos de Tentativa de Aborto y Feminicidio le serán retirados al deportista.

Renato podrá quedar libre junto con sus hermanos y cuñados este jueves 12 de marzo, la defensa presentó pruebas médicas de que Lucely y su hermana tenían lesiones físicas, pero nunca corrieron con riesgo de morir, por lo que serán acusados por Violencia Familiar.

Durante la audiencia, la esposa del atleta fue cuestionada por el juez, quien le pregunto si había sido agredida por su marido, ella respondió:

No, no me agredió físicamente, no recuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron”, señaló.