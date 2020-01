Kobe Bryant habría hecho un pacto para no viajar en helicóptero con su esposa

California, EU.- Tras notificarse la muerte del atleta, Kobe Bryant, muchos se preguntaron cuál sería el motivo por el que se transportaba en helicóptero dentro de la ciudad de Los Ángeles, California.

El exjugador de la NBA se dirigía hacia un evento de básquetbol juvenil al momento del accidente. Bryant en entrevistas anteriores reveló porque era que decidió transportarse en estas aeronaves por la ciudad.

Aunque el campeón del baloncesto vio una excelente manera de moverse rápidamente por Los Ángeles, su esposa no estuvo del todo de acuerdo y le pidió a su marido nunca viajar con él por los aires.

En el programa Sunday Sunday de Maria Shriver, Kobe señaló que de todos sus logros el más importante de todos fue el convertirse en padre.

Ser padre es lo que más me enorgullece en este mundo ; es mi mayor logro… he aprendido mucho, pero quizás lo más profundo ha sido el amor feroz e incondicional que sientes por tus hijos cuando te conviertes en padre. Tengo la suerte de haber tenido esa experiencia cuatro veces y no hay nada más poderoso en este mundo", mencionó Kobe Bryant.