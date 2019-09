Ricardo Peláez podría retomar el cargo de director deportivo de Cruz Azul

Ciudad de México.- La novela en Cruz Azul aún no termina, ya que a pesar de que parecía que todo había concluido con la renuncia de Ricardo Peláez como director deportivo y el nombramiento de Robert Dante Siboldi como nuevo timonel de ‘La Máquina’, el abogado del dueño del equipo reabrió la historia.

José Luis Nassar, abogado de Billy Álvarez, indicó en un programa de ESPN, que Víctor Garcés, no es socio de la cooperativa de Cruz Azul, por tanto no tiene poder para la toma de decisiones del club, como el de nombrar a un nuevo técnico o aceptar la renuncia del director deportivo.

Para poder ser una figura representativa del club se necesita ser socio de la Cooperativa cosa que Víctor Garcés no lo es y no lo es a raíz de que fue expulsado por la asamblea en 2011 por lo tanto ni siquiera es socio de la Cooperativa como bien lo señalaba el señor Peláez diciendo que no se había aparecido hasta hace un par de meses", sentenció Nassar.