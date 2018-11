Rivaldo sorprende a sus seguidores con escalofriantes confesiones

Brasilia, Brasil.- Rivaldo, impresionó a todos con la fuertes declaraciones que realizó, asegurando que en 2004 escuchaba una voz, de manera recurrente, que le decía que iba a morir en un accidente automovilístico.

El exfutbolista brasileño asegura que ese hecho lo mantuvo aterrorizado por muchos año.

Yo no era creyente, pero en 2004 me pasó algo impresionante. Había dejado Cruzeiro y estaba sin jugar. En ese tiempo empecé a escuchar una voz que me decía que iba a morirme en un accidente de tránsito, la escuchaba a cada rato y muy clara.

Después, otra voz me decía que si yo creía en él no iba a morirme. Lo más extraño es que me daban muchas ganas de manejar, entonces ponía cualquier excusa para salir en el auto. Le decía a mi mujer 'Vamos para Curitiba, a pasear' y ella no sabía bien para qué", reveló el brasileño.