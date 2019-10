Rob Gronkowski termina con los rumores sobre su regreso a la NFL

Boston, Estados Unidos.- El ex ala cerrada de los New England Patriots, Rob Gronkowski, nuevamente fue consultado acerca de si tiene algún plan de volver a la NFL durante la presente temporada. Y si bien sus respuestas anteriores habían sido ambiguas, ahora 'Gronk' parece haber cerrado la puerta definitivamente... al menos durante el 2019.

A Gronkowski lo invitaron a un programa de televisión y luego de recibir una pregunta por parte de un auditor, el exjugador estelar de New England quiso dar una respuesta definitiva a todas las especulaciones que lo rodean.

Cuando me retiré, me retiré por una razón. Si tuviese que responder si volvería sería un no. Ahí está. Nunca digo que no, porque dije que no y todos dijeron: 'Está bromeando'. Es un no. En mi opinión, así es, un no", dijo Gronkowski.