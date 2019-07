Rommel Pacheco gana medalla de plata en el trampolin de un metro

Gwangju, Korea del Sur.- El clavadista mexicano Rommel Pacheco se llevó la presea de plata en la prueba del trampolín de un metro dentro de la tercera jornada del Campeonato Mundiales de Gwangju 2019.

Esta medalla representa la tercer presea dentro de la justa mundial para la delegación mexicana que compite en el Complejo Acuático de la Universidad de Nambu.

Rommel tuvo que remontar pues pasó del último lugar, en la primera ronda, a la disputa de medallas a partir de la cuarta. El ahora triple medallista sumó 420.15 puntos, para compartir el podio con los chinos ZongyuanWang, oro con 440.25 y Jianfeng Peng, bronce con 415 unidades.

Al termino de la competencia el mexicano hablo con medios de comunicación respecto a su victoria en el mundial.

Estoy muy contento por esta medalla para mí, para México, para toda la gente que me ha apoyado. El estar en el podio, ver la bandera, hacer lo que me gusta es lo que me satisface. El trabajo siempre da frutos y este es el fruto de tanto esfuerzo y tantos años", señaló