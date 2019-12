Ronaldinho desea ver a Neymar otra vez en el Barcelona "junto a Suárez y Messi"

Barcelona, España.- Ante toda la polémica que ha causado el supuesto regreso de Neymar al Barcelona, el exfutbolista Ronaldinho expresó que desea que el brasileño regrese al club español.

A mí me gusta que mis amigos sean felices, no importa dónde. Me encantaría verlo otra vez en Barcelona junto a Suárez y Messi. Juntos hicieron cosas increíbles", dijo Ronaldinho.