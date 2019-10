'Ruso' Brailovsky y Paco Jémez discuten en Fox Sports: "Eres un irrespetuoso"

Ciudad de México.- Durante Fox Sports Radio de ayer miércoles, Daniel 'Ruso' Brailovsky y Paco Jémez se enfrascaron en una fuerte discusión, la cual llegó hasta los insultos por parte de ambos.

En la emisión del programa conducido por André Marín se habló acerca de la etapa del timonel español al frente del Cruz Azul y la plática se elevó de tono cuando Brailovsky comenzó su participación.

La directiva de Cruz Azul me contrató para calificar a la liguilla, luego de 6 torneos que el equipo se quedó fuera del certamen. Estuvimos al mismo nivel del América en aquella eliminatoria, solo que ellos nos dejaron fuera por mejor posición en la liga”, indicó Jémez.

'El Ruso', un aficionado americanista recalcitrante, llamó vendehumo al oriundo de Las Palmas, quien lo catalogó como un irrespetuoso.

Me dijiste mentiroso y yo nunca te he faltado al respeto. Te doy punto de vista que te hacen enojar tal y como lo hacías cuando dirigías al equipo cementero”, mencionó el argentino.

Todos sabemos quién eres. No vengas a creerte más que nadie. Tú no me llegas ni a la suela de los zapatos”, reviró el director técnico europeo.