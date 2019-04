Salcido visualiza posible retiro de las canchas para regresar como técnico

Veracruz, México.- Carlos Salcido dejó en duda su continuidad con Veracruz y también como futbolista profesional, pues el defensor manifestó que tiene como objetivo terminar el torneo y después decidirá qué es lo que sigue.

Estoy comprometido con Fidel, estoy a muerte, terminaré el torneo como se debe, y veremos... Después ya no puedo opinar tanto, porque no sé qué vaya a pasar en su momento. Soy una persona que ve a futuro, me estoy preparando para entrenador, me título en mayo, es un proyecto que quisiera desarrollar. Pero ahora solo pienso en los tres partidos que quedan con Veracruz. Lamento mucho el momento que está pasando el equipo.