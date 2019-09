Santos, más líder que antes: Lo que nos dejó la Jornada 10 del Apertura 2019

Ciudad de México.- La Jornada 11 del Apertura 2019 de la Liga MX concluyó este jueves y las sorpresas no se hicieron presentes. Santos y Necaxa siguen siendo los mejores del torneo; América y Cruz Azul siguen sumando de a uno; Chivas está no encuentra la brújula, y en el puerto de Veracruz no hay nada nuevo, sumaron otro partido sin victoria.

Las revelaciones del torneo, Querétaro y Necaxa fueron los teloneros de esta Jornada 11, en el que los ambas escuadras se guardaron sus armas para el segundo tiempo y del que los Rayos salieron victoriosos con marcador de 2-1, para colarse a la segunda posición del torneo, dejando a Gallos en la cuarta posición.

Más tarde, la campanada la dio el Puebla, quienes se metieron el volcán como posible víctima y terminaron por ser victimarios de Tigres que ni con todo su arsenal pudo con la ‘Franja’. El único tanto corrió por cuenta de Lucas Cavallini.

También en la en el Nou Camp, la ‘Fiera’ recibía la visita del Atlas, en un partido que pintaba para grandes emociones pero que terminó empatado a un gol por equipo. El resultado solo perjudicó al León que se quedó en la posición número tres de la tabla general.

Y para cerrar la noche, las Chivas volvieron a ser presas de sus errores, y aunque parecía que conseguirían el triunfo, puesto que hasta el minuto 69 el ‘Rebaño’ ganaba y controlaba las acciones, Pachuca logró darle la vuelta al marcador para derrotar 4-2 a los de Tomás Boy, quien además, se jugará el puesto en el Clasico Nacional.

Ya durante la continuación de la Jornada 11, Santos se afianzó en el liderato general al conseguir los tres puntos del ‘cheque al portador’ de la Liga MX, el Veracruz, quienes cayeron 5 goles a 0 en Torreón.

Posteriormente, en un duelo de norteños contra sureños, los Bravos de Juárez y el América dividieron puntos al empatar a un tanto por bando, en un partido en el que el refuerzo, Federico Viñas, volvió a rescatar a los de Coapa.

Por su parte, en un duelo con tintes de clásico, Monterrey y Cruz Azul empataron a un tanto en un partido cuyo resultado permitió a Rayados colocarse en la séptima posición de la tabla, en tanto que la Máquina está a nada de quedarse nuevamente sin Liguilla.

Y en el norte, los Xolos recibían la visita de un Morelia que ha sorprendido en este torneo, sin embargo, el conjunto de Tijuana se mostró mejor que los michoacanos y los derrotaron 3 goles a 2.

La jornada la cierran Toluca y San Luis este jueves. Toluca buscará salir de la posición número 18 y San Luis, de conseguir la victoria se colocaría en el lugar número 6 del torneo de liga.

Pumas descansa esta jornada.