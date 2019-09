Saúl Álvarez, molesto con De la Hoya por asegurar que habrá 'Canelo'-'GGG' III

Los Ángeles, Estados Unidos.- Óscar de la Hoya se encargó hace unos días de gritar a los cuatro vientos que en 2020 seríamos testigos de la tercera batalla entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin, contienda que según el promotor “se tiene que hacer”.

Los fanáticos del boxeo se emocionaron al saber que el próximo año ‘Canelo’ y ‘GGG’ se subirían nuevamente al ring a repartirse golpes, ya que ‘Golden Boy’ así lo aseguró, incluso se supo que solo restarían detalles para concretar la pelea.

Sin embargo, durante la presentación de su próxima pelea contra Sergey Kovalev, Saúl se encargó de desmentir las palabras de De la Hoya.

No sé que trae Oscar en la mente, yo creo que a veces dice cosas que no debe de decir, y habla por los que no debe”.