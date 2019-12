Saúl 'Canelo' Álvarez, destrozado en redes por usar vestimenta indonesia

Ciudad de México.- ¿Habrá alguna situación que involucre a Sául ‘Canelo’ Álvarez que no genere polémica? Pues su última publicación no fue la excepción y los internautas no perdonaron al púgil mexicano con sus comentarios.

El mexicano se encuentra de vacaciones por tierras asiáticas y esta vez se dejó fotografiar en su visita a Indonesia, donde lució las ropas típicas de la región.

El campeón mexicano en cuatro divisiones estuvo de paseo por Bali, una isla perteneciente a Indonesia, donde se colocó una especie de pareo ajustado a la cadera y un trapo que se coloca rodeando la cabeza.

Los seguidores del ‘Canelo’ le dedicaron comentarios positivos, aunque no faltó el graciosos que se burlaron de su look.

Te ves hermosa y pecosa”.

Como le haces a la mam…”.

Canelolita”.