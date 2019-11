Saúl 'Canelo' Álvarez sobre De la Hoya: "Podemos ver que no hay lealtad en él"

Ciudad de México.- Previo a su pelea en Las Vegas ante Sergey Kovalev, Saúl 'Canelo' Álvarez se dio tiempo para hablar de su todavía promotor, Óscar de la Hoya, a quien calificó como desleal por todos los cambios que ha hecho a lo largo de su carrera, tanto como púgil como promotor.

Se puede ver que no hay lealtad en él (De la Hoya). Cambió entrenadores durante su carrera, cambió de gerentes en su carrera, entonces no hay lealtad. Así es él y lo vemos ahora", dijo la tapatío durante una entrevista a The Athletic