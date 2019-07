¿Se hartaron de Neymar? PSG le abre las puertas de salida al brasileño

París, Francia.- Después de que el Paris Saint-Germain confirmó el regreso de Leonardo a la dirección deportiva del club, el brasileño dio su primera entrevista, en medio de un momento convulso para el club parisino que está enterado de los deseos de Neymar de irse, algo que puede suceder siempre y cuando haya una oferta que convenga a todos.

No puedo contar todos los detalles. También hemos hablado con el entorno. La posición de todos es clara pero hay sólo una cosa clara hoy: tiene contrato con nosotros tres años y como no hemos recibido ninguna oferta no podemos discutir nada. Neymar puede dejar el PSG si hay una oferta que nos convenga a todos. Pero a día de hoy no sabemos si alguien le quiere comprar ni a qué precio, dijo Leonardo en entrevista con el diario Le Parisien.