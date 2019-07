¡Se queda! La directiva del Real Madrid recibe de vuelta a James Rodríguez

Madrid, España.- No hay vuelta atrás. James Rodríguez causó sorpresa este lunes al regresar a los entrenamientos con Real Madrid luego de estar cedido dos años en Bayern Munich. Junto a Casemiro y Éder Militao, el volante colombiano se ejercitó en la ciudad deportiva Valdebebas y la directiva blanca ya tomó una decisión respecto a su futuro: se quedará.

¡Y un día volvió! James Rodríguez se reincorporó a los trabajos de pretemporada del Real Madrid. ¡Así fue su primera práctica! pic.twitter.com/oyMw5aaL2P — SportsCenter (@SC_ESPN) July 29, 2019

Así lo apunta el diario AS a través de su edición digital. El citado medio de la capital española ha dado dos claves para la permanencia de James Rodríguez en Real Madrid. La primera es la goleada frente al Atlético. La dirigencia ha sido consciente que deben reforzarse y que desprenderse del volante fácilmente sería un grave error.

Luego viene la lesión de Marco Asensio. La rotura de ligamentos de parte del extremo zurdo del Madrid hizo que el presidente Florentino Pérez quiera la permanencia de James, pese a que el técnico Zinedine Zidane ha pedido su salida. Ahora todo depende si 'Zizou' lo pone en el campo o no.

La marcha del ex jugador del AS Mónaco y Porto parecía un hecho, sobretodo por el interés confirmado del Atlético y Napoli. No obstante, las cosas han cambiado por completo en las últimas horas.

Se espera que James Rodríguez no esté para el partido de este martes entre Real Madrid y Tottenham por la Audi Cup. El colombiano recién vuelve de vacacaciones y debe ponerse a punto.