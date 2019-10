Se sentía 'maltratado': El día que Lionel Messi quiso irse de Barcelona

Barcelona, España.- El astro argentino, Lionel Messi, se sinceró y admitió en una entrevista en 'RAC1', que en la temporada 2013-14, a raíz de un problema con Hacienda, aunque no quería marcharse del Barcelona, si quería irse de España, porque se "sentía maltratado".

En aquella época, Messi se planteó jugar en otro país:

Cuando tuve todo ese lío, sinceramente tuve en la cabeza largarme. No por querer dejar el Barça, sino porque quería irme de España, me sentía muy maltratado y no quería estar más acá. Creo que tuve la puerta abierta de muchos clubes, pero nunca hubo una oferta oficial, porque todos sabían mis ganas de seguir en el Barcelona", desveló.