Shaquile O´Neal asegura que Kobe Bryant volverá a la duela

Los Ángeles, EU.- De acuerdo con recientes resultados, en la actualidad no existe una dupla más letal que la que conforman Stephen Curry y Kevin Durant, pero hace años, hubo una que era espectacular, amén de efectiva. Los Ángeles fueron testigos de tres anillos, en gran medida orquestados por este dúo: Kobe Bryant y Shaquile O´Neal, hoy ambos retirados.

Los rumores de un regreso a las canchas por parte de ‘Black Mamba’ como se le conoce a Bryant, son fuertes, más ahora que Lebrón ha llegado a la ciudad de los Lakers. Por ello Shaquille O'Neal fue consultado este fin de semana sobre un posible regreso de su excompañero Kobe Bryant a la NBA, tras haberse cumplido dos años de su retiro.

El tres veces campeón de la liga con Los Ángeles Lakers sorprendió a reafirmar el rumor que emergió los últimos días y asegurar que la leyenda volverá a jugar de manera profesional.

"He escuchado que Kobe quiere volver. Kobe Bryant va a volver a las canchas. Recuerden dónde lo oísteis primero", sostuvo O'Neal en diálogo con TMZ quien se retiró en 2011.

La principal motivación que tendría Bryant, cuya última temporada fue la 205/16, sería el arribo de LeBron James a Los Ángeles Lakers. Para que su leyenda no se vea opacada por la llegada del ex campeón con Cleveland Cavaliers y Miami Heat, el ex jugador de 39 años estaría analizando un regreso.