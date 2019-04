'Shocker' asegura que seguirá por 10 años más en la lucha libre

Ciudad de México.- El luchador Shocker, aseguró que se someterá a una intervención quirúrgica de mandíbula, para recuperarse al 100 por ciento de la misma, el gladiador espera seguir en el pancracio al menos 10 años más.

El 'mil por ciento guapo', lucha esporádicamente y forma parte de la agrupación los Señores bien, pero el peleador de 47 años sabe que la operación es urgente para estar en óptimas condiciones sobre el cuadrilátero.

Yo necesito urgentemente operarme de la lesión en la mandíbula, donde me van a poner una nueva placa, estar con esta lesión no me deja luchar al 100 por ciento, algo que no me es grato”, comentó el luchador.