“Si me van a correr o no, no me quita el sueño, no me preocupa”: DT de Chivas

Guadalajara, Jalisco.- El director técnico de las Chivas, José Saturnino Cardozo, confesó que no le quita el sueño el hecho de perder su trabajo, sino que lo que le provoca el insomnio es pensando que hacer para que el ‘Rebaño Sagrado’ esté mejor.

En redes sociales veo poco, mi credibilidad o conocimiento no depende de redes. Dependo del trabajo del día a día, no vivo pendiente de si me van a correr o no”.

No duermo porque pienso en cómo voy a trabajar para que los jugadores estén mejor, no por si me van a correr o no, En ese aspecto duermo bien, no me preocupa", dijo el DT durante la conferencia de prensa.