¡Siempre sí, pero por dinero! Floyd Mayweather sí peleará en Japón

Las Vegas, EU.- Luego de una inesperada publicación en las redes sociales en la que negaba la realización de su combate promocionada en Japón, Floyd Mayweather ha dado un nuevo giro de 180 grados y confirmó que peleará frente Tenshin Nasukawa, la estrella nipona del kickboxing.

Según palabras de Mayweather al portal TMZ Sports, se enfrentará a Nasukawa el próximo 31 de diciembre en lo que será una pelea de exhibición de solamente 9 minutos en la que estará prohibido lanzar patadas.

"Voy a subirme al cuadrilátero con ese chico (Tenshin Nasukawa) durante nueve minutos, será la exhibición mejor paga de la historia. No porque me haya retirado del boxeo significa que no pueda hacer este tipo de cosas", explicó Floyd.

De esta forma, Floyd confirmó mientras caminaba con su amigo empresario Peter Marco en Beverly Hills que su pelea con el joven luchador de 20 años se hará en un marco no oficial.

A pesar de las palabras de Mayweahter, ni Nasukawa ni la promotora japonesa encargada de la pelea de exhibición se han pronunciado al respecto.