Sin Cara se va de la WWE: "No me valoran como atleta o talento"

Ciudad de México.- El luchador profesional mexicano, Sin Cara, anunció su baja de la promotora de la lucha libre, la WWE.

A través de su cuenta de Twitter, el gladiador de los cuadriláteros reveló las razones por las que dejó a la empresa.

Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron; sin embargo, me di cuenta de que estoy atrapado en un lugar donde no se me valora como atleta o talento. He trabajado duro y honestamente durante muchos años para pulir mi oficio, he sido leal, respetuoso, un jugador de equipo, de apoyo, y he esperado pacientemente la oportunidad de mostrarle al mundo todo lo que puedo hacer.