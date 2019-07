Sin adeudos, Veracruz está a la espera de refuerzos para el Apertura 2019

Veracruz, Veracruz.- Enrique Meza, nuevo técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz confirma que su equipo ya no tiene adeudos con la federación y lo pueden confirmar con los jugadores de la plantilla.

Sería muy importante que se lo pregunten a los jugadores, a mí no me deben nada. Yo sé que ya esta todo restablecido y de lo otro, a mí no me lo preguntes porque es lo que me informaron y creo en lo que me dijeron pero tampoco lo puedo afirmar", señala