"Son rumores": Directivo descarta que los Potros de la UAEM estén a la venta

Toluca, Estado de México.- El director general del patronato de Potros UAEM, José Luis Colorado, descartó que el equipo vaya a ser vendido al Grupo Salinas o a cualquier otra empresa.

No se piensa vender al equipo, todos estos rumores no son más que rumores, los Potros de la UAEM FC estarán jugando en el estadio 'Chivo' Córdoba como cada año. Nosotros ya estamos trabajando en los preparativos para el siguiente torneo, que iniciará en junio. No hay ningún convenio al día de hoy con ninguna empresa, con ningún equipo", dijo el directivo.