Sonora conquista par de preseas en el Nacional de Voleibol Infantil y Juvenil

Ciudad Obregón, Sonora.- Con par de medallas al cuello regresaron los representativos de Sonora, tras su participación en el Festival Nacional de Voleibol Infantil y Juvenil 2019 que se realizó en la ciudad de Aguascalientes.

En esta competencia participaron 546 equipos procedentes de las 32 entidades de la República Mexicana en 10 categorías: Mini y Micro en modalidad mixta (niños de 7 a 13 años); Sub 15, Sub 17 y Sub 18 en su rama femenil, y Sub 16, Sub 18 y Sub 20 en la rama varonil.

Sonora, que tuvo como base a jugadoras de Potras Itson Obregón y fue dirigido por Samuel Castro Palma, se quedó con el tercer puesto en la categoría 2005-2006, donde el campeón resultó Veracruz y el Estado de México el subcampeón.

El equipo estuvo integrado por Yamilet Cerón, Abril Félix, Marissa y Clarissa Samaniego, Paula Casas, Estefanía Leyva y Lucía Duarte de Obregón; además de Claudia Pinzón y Blanca Terminel de Nogales, al igual que Lucía Duarte de Etchojoa.

El otro combinado sonorense que también subió al podio, fue el de la categoría 2001-2002, tras imponerse en la gran final ante Morelos y quedarse con la presea dorada.

Las jugadoras que integraron este conjunto fueron Paola Cerón, Karen Espinoza, Diana Meléndrez, Fernanda Moreno y Paulina Moroyoqui de Obregón; al igual que Nataly Valenzuela (Nogales), Alondra Wilson (Navojoa), Victoria Duarte ( Basconcobe), Nicole Morales ( Huatabampo) e Itzel Higuera (Etchojoa).