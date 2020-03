"Soy sobreviviente": Excomentarista de Televisa confirma que venció el cáncer

Ciudad de México.- Luego de una larga lucha contra la enfermedad, el excomentarista de Televisa, Javier Sahagún logró vencer el cáncer y compartió el momento en redes sociales.

Sahagún realizó un post de Twitter donde mencionó haberse convertido en un sobreviviente, luego de pasar por varias radioterapias, ahora se considera "un hombre afortunado".

Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer. Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron”, escribió Javier.