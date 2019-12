"Subí demasiado peso": Andy Ruiz afirma que no se preparó lo suficiente

Riad, Arabia Saudita.- El boxeador mexicoamericano, Andy Ruiz Jr., afirmó que no se preparó lo suficiente para retener los títulos de peso completo, luego haber caído ante Anthony Joshua.

Fue su noche, creo que no me preparé como debí, subí demasiado peso, no quiero dar excusas, me ganó, me boxeó”, afirmó.