'Tata' Martino: No puedo estar hablando de algo que no sea el club

Ciudad de México.- Gerardo ‘El Tata’ Martino se mantiene como una de las opciones más cercanas para ser el nuevo técnico de la Selección Mexicana. Hasta él mismo no se atreve a negarlo.

Al finalizar el partido del domingo de su equipo, el Atlanta United, ante el Chicago Fire, se le preguntó directamente si existía ya una negociación con el Tricolor, a lo que respondió:

"Primero tengo que terminar de definir mi situación con Atlanta. No puedo estar hablando de algo que no sea el club, pero no se va a dilatar mucho más el tema", aseguró Martino.

Sin embargo, se le reiteró en dicha cuestión. Incluso se le mencionó que ya se habla del sueldo que ganará el 'Tata' como el nuevo timonel de México.

"Esa es la parte que yo no puedo aclarar. Yo no tengo nada hablado con nadie, entonces cómo voy a saber cuánto voy a cobrar".