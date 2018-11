'Tata' Martino confiesa los motivos por los que aceptó dirigir al 'Tri'

Ciudad de México.- Gerardo 'Tata' Martino, será el próximos técnico de la Selección Mexicana, al respecto, el argentino bromeó sobre los motivos por los que aceptó dirigir al 'Tri'.

Si yo me voy a Alemania no saben si yo tengo tres hermanos viviendo allá y quiero irme a trabajar porque ese sería un buen motivo y no es por cuestiones económicas. En México tengo una tía y mi bisbuela y es grande, porque yo cumplí 56 imagínate los que tiene mi bisuabuela", mencionó el argentino entre risas.