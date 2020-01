"Te falta humildad": Faitelson critica a 'Chicharito' por decir que es "leyenda"

Ciudad de México.- La declaración que Javier 'Chicharito' Hernández hizo en su presentación con el LA Galaxy causó una enorme repercusión entre la comunidad futbolística en México.

El futbolista mexicano se autonombró como "leyenda del futbol mexicano", comentario que provocó la molestia de algunos expertos y uno de ellos fue David Faitelson.

Sin embargo, el exjugador del Sevilla no se retractó de sus palabras y respondió al tuit del analista de ESPN.

David con el respeto y admiración que te tengo no estoy de acuerdo en que me falte humildad, si tú mismo piensas que tengo la tercer mejor carrera en Europa hasta ahora, entonces lo que dije no es mentira ni arrogancia”, respondió Javier.