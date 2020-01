Tiger Woods se enteró por su caddie de la muerte de Kobe Bryant: "¿Perdona?"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El famoso golfista estadounidense Tiger Woods se encontraba en el Farmers Insurance Open, cuando su caddie le informó de la muerte de Kobe Bryant cuando se dirigían por el pasillo que va desde el Green del 18 de Torrey Pines.

Las cámaras captaron el momento en que Joe LaCava se acerca a Woods para anunciarle que Kobe había muerto en un accidente aéreo esa misma mañana, y la reacción del golfista no pudo ser otra.

Con una cara de incredulidad volteó a ver a LaCava y le señaló “¿Perdona?”.

Tiger Woods finds out about Kobe Bryant’s death: “Excuse me?” pic.twitter.com/lmHDIaurTI

Posteriormente, Tiger se dirigió a la sala de firmas donde una reportera ya le esperaba para preguntar sobre su impresión de la noticia.

No lo supe hasta que Joey me lo dije a la salida del green del 18. No entendía muy bien por qué la gente en las gradas me decía ‘gana, hazlo por Mamba‘, ahora lo entiendo y es una desagradable noticia para todos. Es algo increíblemente triste, uno de los días más trágicos que… bueno, en realidad estoy en ‘shock’ porque me he enterado hace cinco minutos», añadía.