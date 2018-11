Tigre encantado: Nahuel rechazó a Boca Jrs para quedarse en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Aunque en el verano pasado el rumor de que Nahuel Guzmán dejaría a Tigres para regresar a su país a defender la portería de Boca Juniors tomó fuerza, finalmente el guardameta se quedó en los felinos donde se ha consolidado como una pieza imprescindible e ídolo de la afición.

Francisco Culasso, representante del jugador, confirmó que sí existió un interés y una oferta real del conjunto argentino por el Patón, sin embargo, no fue suficiente para las expectativas que tenía el conjunto universitario.

“Hubo una oferta importante para Boca por lo que ofrecía, pero no fue del agrado de Tigres, o sea que fue muy buena para alguien que lo quería buscar, pero no buena para el equipo que lo tenía que vender”, explicó.

¿Cómo lo tomó Nahuel?

“Muy bien porque no iba a forzar una salida de mala gana. Me fue sincero desde el primer minuto diciéndome que si la oferta era lo satisfacía a Tigres y si Tigres daba el ok, él se iba porque no tenía problema, si no se quedaba como se quedó y él está a gusto acá”, señaló el agente del jugador.

También el representante argentino enumeró los motivos por los que Guzmán se encuentra a gusto en la Sultana del Norte, defendiendo la portería de Tigres como lo ha hecho durante los últimos tres años y medio y con un contrato que lo liga a la entidad universitaria hasta el 2020.

“Está contento, la familia está bien, el hijo es mexicano, le gusta la ciudad, le gusta el club, está a gusto con sus compañeros y con el cuerpo técnico. Hoy es imposible, pero lo que hoy no se puede en el futbol capaz que mañana sí, pero siempre tiene que vincular esa posibilidad con lo que diga Tigres”, expresó Francisco Culasso.