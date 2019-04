“Toda la vida de tu mano”: Diego Lainez tras lamentable pérdida de su abuela

Ciudad de México.- Con gran pesar pero también con la certeza de que ese ser especial sintió gran orgullo por sus logros, Diego Lainez escribió un mensaje para despedirse de su abuelita Everika de la O, quien falleció recientemente.

Por medio de su cuenta de Instagram, el jugador del Real Betis compartió una serie de fotografías en las que aparece al lado de su abuelita y de su hermano Mauro Lainez, publicación en la que dedicó las más conmovedoras palabras a quien lo acompañó en los momentos más importantes de su vida.

Toda la vida de tu mano… Un angelito me cuida desde arriba. No lo asimilo, ni lo creo. Gracias por ser la persona más fuerte y alegre del mundo, me demostraste todo tu amor en cada momento y me quedo con que siempre te hice sentir orgullosa y con lo mucho que te amo y te extrañare, como a nadie en el mundo, pero desde arriba te prometo siempre estarás orgullosa de mí, como siempre me lo pediste y me animabas para salir adelante cuando las cosas se ponían difíciles”.