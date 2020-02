Todo listo para la función de boxeo de Cajeme 'Que Truenen los Cueros'

Ciudad Obregón. - Todo se encuentra listo para la funciónde boxeo ' Que Truenen los Cueros' que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de febrero en el Palenque de la expo, en donde el ‘hijo prodigo’ de Cajeme Santiago Domínguez será el estelar de la noche.

Previo al combate, el promotor Emanuel Romo, quien es el orquestado del evento, ofreció una rueda de prensa, en donde se dieron a conocer los pormenores de la función de boxeo.

Además del promotor, al acto, acudieron los estelares de la noche, Guadalupe Domínguez, Santiago Domínguez, Luis Torres, Osbaldo Maldonado y los comisionados de boxeo y lucha.

Romo comentó que el evento comenzará a partir de las 7 de la tarde, y serán 10 peleas las que podrán ver todos los aficionados que acudan al evento.

Estelares. Durante la rueda de prensa, el estelar del combate, Santiago Domínguez, declaró que se siente listo y confiado de salir con la mano en alto.

Mientras que su rival el ‘Bronco’ prometió regalarles una guerra a los aficionados.

Vengo a ganar, voy a tirar muchos golpes, mis respetos para el ‘Somer’, pero la verdad dudo que me pueda noquear, he tenido muy buenos rivales, pero de igual forma no me voy a confiar”. Fueron las palabras de Guadalupe.