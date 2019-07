Todo un modelo: Raúl Jiménez presenta segundo uniforme de los Wolves

Londres, Inglaterra.- No cabe duda que el delantero mexicano, Raúl Jiménez es la 'figura' ya que no solo presentó el primer uniforme del Wolverhampton si no que también fue elegido para mostrar la segunda equipación.

Por las redes sociales oficiales del club, el Wolverhampton mostró la segunda playera que usarán en todas las competencias que enfrenten, destaca el color negro en toda la playera con unas pequeñas lineas amarillas al frente.

¡AMOR A PRIMERA VISTA!



Hoy fue presentado nuestro uniforme de visita @adidasfootball en color negro.



¡Nos urge estrenarlo! pic.twitter.com/kcDFyIpijW — Wolves Español (@WolvesEspanol) 15 de julio de 2019

El club de la Liga Premier se encuentra de gira por China, realizando los trabajos de pretemporada, donde jugará la Copa de Asia en contra del West Ham, Manchester City y Newcastle United.