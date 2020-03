Tom Brady dice adiós a los Patriots: "Gracias por los pasados 20 años"

Ciudad de México.- El mariscal de campo, Tom Brady, rompió el silencio en redes sociales y a través de una carta, el comandante de los Patriots durante tantos años, se despidió de todos, pues comenzará una nueva vida lejos de Nueva Inglaterra.

Durante semanas, el destino del quarterback de 42 años estuvo en el aire, pues era casi inminente su salida de los Patriots tras 20 años de pertenecer a la institución, con la que obtuvo 6 anillos de Súper Tazón.

El mariscal de campo oriundo de San Mateo, California, agradeció a todo el equipo por los años, por los logros, por la entrega y por los recuerdos.

FOREVER A PATRIOT pic.twitter.com/QSBOJBs4uy — Tom Brady (@TomBrady) March 17, 2020

A mis compañeros, entrenadores, directivos y staff, entrenador Bellichick, RKK y la familia Kraft, así como toda la organización. Quiero decirles gracias por los pasados 20 años de mi vida y el compromiso diario de ganar y crear una cultura ganadora, basada en grandes valores. Estoy agradecido de todo lo que me enseñaron. Aprendí de todos. Todos ustedes me permitieron maximizar mi potencial, y es todo lo que cualquier jugador desea. Todo lo conseguido me llena de alegría y las lecciones aprendidas las llevaré conmigo siempre. No sería el hombre que soy ahora, de no ser por las relaciones que me permitieron construir. Me beneficié de todo lo que me dieron. Aprecio cada oportunidad que tuve de ser parte del equipo y los amo por eso. Nuestro equipo siempre fijó estándares altos en el deporte y sé que siempre será así. Mi camino en el deporte tomará lugar en otro sitio, apreció todo lo que logramos y estoy agradecido por nuestro compromiso con los objetivos. Fui un privilegiado de tener la oportunidad de conocerlos a todos cada uno de ustedes, y de tener los recuerdos que creamos juntos”.