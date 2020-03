Tom Brady, nuevo QB de Tampa Bay: "Emocionado, humilde y hambriento"

Tampa Bay, Estados Unidos.- Con mucha emoción y con una sonrisa, Tom Brady firmó el nuevo contrato que lo unirá a los Bucaneros de Tampa Bay, luego de que esta misma semana anuncia su partida de Nueva Inglaterra, tras 20 años en el equipo de ‘sus amores’.

Tras días de especulación de cual sería el futuro del mariscal de campo de 42 años, el mismo lo confirmó en su cuenta de Instagram con una imagen en la que aparece firmando un contrato que lo unirá a los Bucaneros.

El seis veces ganador del Super Tazón agradeció a la directiva de Tampa Bay por la oportunidad y se comprometió a dar su máximo esfuerzo.

Emocionado, humilde y hambriento ... si hay una cosa que he aprendido sobre el fútbol, es que a nadie le importa lo que hiciste el año pasado o el año anterior ... ganas la confianza y el respeto de los que te rodean a través de tu compromiso. Día con día. Estoy comenzando un nuevo viaje de fútbol y estoy agradecido por los @buccaneers por darme la oportunidad de hacer lo que amo hacer. Espero conocer a todos mis nuevos compañeros de equipo y entrenadores y demostrarles que pueden creer y confiar en mí ... Siempre he creído que bien hecho es mejor que bien dicho, así que no voy a decir mucho más. ¡Voy a ir a trabajar! # Año1 p.s. Jack Brady con el fotocred".