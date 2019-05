Tragedia innecesaria: Audio revela que Emiliano Sala no quería jugar en Cardiff

París, Francia.- A cuatro meses de la muerte del futbolista Emiliano Sala, el diario francés L'Equipe reveló un audio donde el jugador argentino expresa su descontento por fichar con el Cardiff City.

Sala militaba en el club galo Nantes, mismo que vendió la carta del 'pambolero', por 20 millones de dólares, a 'Los Azulejos'. Sin embargo, la aeronave del atleta se desplomó en el canal de la Mancha cuando éste se dirigía de Francia a Cardiff, Gales.

"Ellos (directivos del Cardiff) han negociado para ganar mucho dinero. Ellos quieren que me vaya. Es verdad que es un buen contrato, pero deportivamente no es interesante para mí.

Él (Waldemar Kita, presidente del Nantes) hoy, quiere venderme al Cardiff, porque él ha llevado a cabo una súper negociación. Él va a recibir el dinero que quiere. Él quiere que yo me vaya, él ni me lo ha preguntado. A él no le interesa nada más que él dinero.

Pero nadie me mira a mí, a mi interior, a lo que tengo que someterme. Es muy duro, es muy duro, porque tengo la impresión de que no hay mucha gente que se pone en mi lugar", es parte de lo que se escucha en el audio compartido por el medio francés.

Cabe destacar que el combinado galés nunca pagó el monto de la transferencia, hecho que orilló a 'Los Canarios' a emitir un juicio ante la FIFA, el cual aún no se resuelve.

Además, esta nueva evidencia alimenta la polémica desatada por la novia del jugador argentino, quien tras la muerte del entonces delantero del Nantes, indicó en sus redes sociales, que debería investigarse a la 'mafia del futbol'.