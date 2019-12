Tras 20 años, exjugador del Barcelona habla de su 'romance' con compañero

Ciudad de México.- Luego de más de 20 años, Luis Figo finalmente rompió el silencio sobre el supuesto romance que tenía con Pep Guardiola, cuando eran compañeros en el Barcelona.

A principios de los 90's, comenzó a circular el rumor de que ambos futbolistas mantenían una relación, versión que llegó a segundo plano cuando Figo se fue al Real Madrid.

Guardiola fue un gran amigo, una persona que me ayudó mucho. Era mi compañero de habitación, pero no hubo nada entre nosotros. Me gustan las mujeres", indicó el portugués.