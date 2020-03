Tras dar positivo al coronavirus, novia de Rugani revela que está embarazada

Turín, Italia.- En medio de la pandemia por el coronavirus y tras anunciar que dio positivo a las pruebas de covid-19, Michela Persico anunció que se encuentra embarazada.

La novia de Daniele Rugani, defensa de la Juventus, expresó su esperanza de que el virus no afecte su embarazo de 4 meses y a su futuro bebé.

Tengo 4 meses de embarazo, ¿qué pasará ahora?. Espero que el virus no afecte al bebé. Los médicos me aseguraron que no debería haber ningún problema, pero ponte en mi lugar, es infinitamente aterrador", dijo la pareja de Rugani.