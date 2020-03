Tras enfermar de coronavirus, Dybala asegura sentirse "mucho mejor"

Turín, Italia.- En medi de una entrevista, Paulo Dybala reveló que se siente "mucho mejor", después de que confirmara que había salido positivo al coronavirus (Covi-19).

Estoy mucho mejor, tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenar, antes no podía hacer nada", dijo el argentino.

Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de 5 minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor y mi novia también, afortunadamente", agregó.