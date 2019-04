Tras expulsión de Harper, Jake Arrieta critica la actitud de la superestrella

Nueva York, EU.- Los Filis enfrentan su primera prueba del 2019 tras sufrir el lunes su cuarta derrota en los últimos cinco juegos, un revés ante los Mets en el Citi Field. Ha habido derrotas peores, pero ninguno ha provocado sentimientos más fuertes que la del lunes.

Harper fue expulsado del juego y Arrieta criticó la preparación del equipo para jugar contra un rival divisional.

No creo que nuestros muchachos estuvieran listos para jugar”, dijo Arrieta. “Estuvimos apagados. El dugout estaba apagado. La defensa no estuvo bien. No tiramos bien la bola como cuerpo monticular. Fuimos derrotados”, mencionó el lanzador de Filadelfia.