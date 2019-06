Tras la salida de Oribe, 'Piojo' le abre las puertas a Giovani dos Santos

Ciudad de México.- Sin asegurar un interés por Giovani dos Santos, y luego de los rumores que han surgido en las últimas horas sobre un posible fichaje con América, Miguel Herrera manifestó que Gio es un jugador que encajaría bien en cualquier club de la Liga MX, asegurando que es una posibilidad ya que es un jugador sin compromisos contractuales, tras su salida del Galaxy de la MLS.

Giovani es una posibilidad como cualquier otro jugador que nombren. Si hay jugadores que salen podrán otros llegar, pero hasta que no me siente con Santiago (Baños). Es una buena opción no solo para el América, hablo porque conozco al muchacho, porque sé que puede entregarse y puede encajar en cualquier equipo con una buena pretemporada”, señaló.