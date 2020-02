Tras llorar en homenaje a Kobe Bryant, Jordan sería víctima de otro meme

Los Ángeles, California.- El Staples Center se llenó de lágrimas durante el homenaje a Kobe Bryant, y uno de los encargados de ofrecer emotivo discurso fue Michael Jordan.

La leyenda de la NBA rompió en llanto, situación que al final tomó con humor, ya que la última vez que lloró en público usuarios en redes le hicieron memes.

Ahora me verán en otro meme llorando... le dije a mi esposa que no quería hacer esto para no ver esto los siguientes años, pero eso es lo que Kobe Bryant me hace", dijo el exbasquetbolista.