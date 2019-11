¡Tú no Chavito, tú no! Puebla despide a Matías Alustiza y lo acerca al retiro

Ciudad de México.- Luego de un año en la que fue su tercera etapa en el Puebla, Matías Alustiza informó que 'La Franja' lo despidió a una fecha de terminar el Apertura 2019.

Me acaba de informar el Rambo Sosa (director deportivo) que ya no voy a continuar en el club. Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros, utileros, médicos, masajistas y en especial a esta linda AFICIÓN POBLANA por todo el cariño que me brinda en las calles y en el estadio", escribió el Chavo en su Instagram.