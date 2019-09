'Tuca' Ferreti permite a sus jugadores ir con brujos tras la mala racha de Tigres

Monterrey, Nuevo León.- Ricardo ‘El Tuca’ Ferreti, director técnico de Tigres, indicó que no es creyente de las prácticas como el coaching mental, aunque el timonel les permitió a sus futbolistas asistir con algún chaman o brujo para mejorar su rendimiento.

El equipo felino se encuentra sumergido en una mala racha, pues acumulan 5 empates consecutivos en la Liga MX, además, el cuadro universitario perdió la final de Leagues Cup ante Cruz Azul.

Normal, nos sentimos igual que siempre, el futbol da revanchas cada semana. Cuando ganamos no me ves en la Macro y cuando perdemos no me vas a ver metiendo la cabeza en las vías del tren”.