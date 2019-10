"Tuvo malos tratos": Jugador acepta haber sido amenazado por Fidel Kuri

Xalapa, Veracruz.- Una nueva polémica con respecto al Veracruz se acaba de suscitar, pues ahora el exfutbolista del cuadro jarocho, Óscar Vera, confesó que Fidel Kuri tuvo malos tratos con él y llegó hasta recibir amenazas por parte del directivo.

Me hicieron un contrato nuevo con una cantidad mucho menor (de salario), la cual no quise aceptar y en ese momento me lanzaron el famoso ‘firmas o no vas a volver a jugar'”, reveló el exdeportista en entrevista con Futbol Radio Fórmula.