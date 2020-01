Tyson Fury sorprende al mundo con impactante revelación de su intimidad

Ciudad de México.- Durante su primera conferencia de prensa previa al duelo ante Deontay Wilderel, el boxeador británico, Tyson Fury, dio detalles de su nuevo régimen.

El peleador de 31 años lleva una estricta dieta y hace constante ejercicio, ya que el próximo 22 de febrero le verá la cará por segunda vez a Wilderel en Las Vegas, tras el empate de diciembre de 2018,

El pugilista reveló que come de 5 a 6 veces al día y que toma 8 litros de agua, sin embargo, hubo una palabras que llamarón la atención de todos los presentes.

Fury aseguró: "Me masturbo siete veces al día para mantener mi testosterona bombeando", no obstante, estudios determinan que la abstinencia dispara los niveles de testosteronas y no los orgasmos, los cuales provocan un nivel de relajación.

Tengo que mantenerme activo y la testosterona fluyendo para la pelea. No quiero que bajen los niveles", insistió Fury entre risas.