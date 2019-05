Ultimátum: Porzingis amenaza a los Knicks con irse a un equipo europeo

Nueva York, E.U.- Siguen saliendo rumores sobre los últimos días de Kristaps Porzingis en los Knicks, el equipo con el que empezó su aventura en la NBA de una forma tan sorprendente y el equipo que ha dejado esta temporada en mitad de una grave lesión para irse a los Mavericks. Estos detalles son los que no están ayudando a continuar la buena reputación con la que cuenta en la Liga, tanto dentro como fuera de las canchas.

El último en hablar ha sido Steve Mills, presidente de operaciones de los Knicks. En un foro de JP Morgan en el que también estaba Scott Perry, el mánager general, Mills admitió lo que les dijo Porzingis para decidirse definitivamente a darle salida:

Llegó a la oficina y sin mediar palabra nos dijo que no quería seguir, que no iba a renovar con los Knicks y que nos daba siete días para traspasarle o se iría a Europa".

Esta información no beneficia en absoluto a Porzingis, que será agente libre restringido este verano y podría aspirar a muchos millones. Su enorme tiempo de inactividad (no juega desde febrero de 2018) juega ya por sí en su contra, y esta no ha sido sino la última de las numerosas polémicas.