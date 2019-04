Una Copa muy cara: Benedetti se pierde el resto de la temporada con América

Ciudad de México.- Las malas noticias llegaron para las Águilas del América, pues la lesión que sufrió Nicolás Benedetti en la final de Copa MX lo llevará al quirófano y lo mantendrá alejado de las canchas por ocho semanas. Es decir, se perderá el resto del torneo Clausura 2019.

�� Parte Médico:

Nuestro jugador Nicolás Benedetti será operado el día de mañana de una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho.



Su recuperación tomará aproximadamente 8 semanas. — Club América (@ClubAmerica) 11 de abril de 2019

Benedetti salió de cambio durante la final del torneo de Copa MX pues ya no pudo continuar por la severa molestia que sintió, y aunque se había especulado que la lesión sería menor, no fue así. El colombiano no participará más con el América lo que queda del presente certamen: cuatro jornadas restantes y la fase de la liguilla.